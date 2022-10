Auto ribaltata, una persona intrappolata: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco

OFFAGNA - Tanta paura questa mattina con i vigili del fuoco che sono intervenuti in via Vallone nel comune di Offagna per un’auto ribaltata con la persona alla guida intrappolata all’interno dell’abitacolo. La squadra sul posto, in collaborazione con il personale del 118, ha estratto la persona e messo in sicurezza il veicolo coinvolto.

Sul posto i Carabinieri.