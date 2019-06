Ubriaco causa frontale â€‹con una ferita grave e fugge: arrestato in un pollaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA - Ubriaco causa un frontale con una donna ferita gravemente, poi abbandona l'auto e fugge a piedi: trovato e arrestato in un pollaio poco lontano.L'incidente è avvenuto introno alle 7 di questa mattina sulla Provinciale del Vallore a Offagna, dove il 43enne di Polvegigi alla guida di una Relault Clio si è scontrato frontalmente con una Fiat 600. Subito dopo lo schianto si è dato alla fuga senza accertersi delle condizioni della 55enne alla guida dell'altra vettura. La donna è stata soccorsa e portata in codice rosso all'ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri: aveva un tasso alcolemico, malgrado fosse mattino presto, di 1,5 g/l, tre volte i limiti di legge. E' stato arrestato per lesioni personali personali gravi, fuga e omissione di soccorso; gli verranno contestati anche guida in stato d'ebbrezza e contromano. Ora è rinchiuso ai domiciliari.