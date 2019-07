Offagna, tutto pronto per la Contesa della Crescia Stasera e domani il clou

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA L’Araldo in costume d’epoca ha dato il via sabato sera alle rievocazioni storiche di Offagna con il bando di lettura davanti alla chiesa del borgo. Poi tappa nelle taverne dei quattro rioni per annunciare la sfida nella Contesa della Crescia, che si terrà stasera e domani nella piazza principale ornata da tribune. Quattro prove nell’uso di mazza e lancia stasera, di balestra e arco domani, con i rappresentanti dei rioni Croce, Sacramento, San Bernardino e Torrione che cercheranno di raggiungere il punteggio più alto per conquistare la Contesa e issare il proprio vessillo sul bastione della Rocca. Se vincesse il Torrione come nel 2018, conquisterebbe il Palio che spetta solo a chi fa sua la Contesa per due anni consecutivi.«Anche quest’anno - commenta il sindaco di Offagna Ezio Capitani - le feste medievali hanno preso avvio, un esito positivo niente affatto scontato, raggiunto grazie alla collaborazione tra Comitato Feste, amministrazione comunale, rioni, associazioni culturali e i tanti volontari che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento certamente importante sotto il profilo culturale e turistico, ma anche fortemente identitario per Offagna».Capitani evidenzia che «grande attenzione è stata posta alla qualità degli spettacoli, ma anche al tema della sicurezza» e ringrazia «sponsor privati e istituzionali, Regione in testa, che hanno permesso la realizzazione di questo nuovo modello di feste che vede l’ingresso gratuito tutte le sere tranne il sabato finale». Dopo il Corteggio Storico con 300 figuranti a sfilare ieri nelle vie del borgo e la consegna del cero al parroco, il programma di stasera prevede in piazza del Maniero gli spettacoli del falconiere alle 19 e poi due show dei cantastorie di Quinta Praticabile di Genova. Tra le vie del centro le musiche medievali dei Rota Temporis. In piazza della Contesa esibizione alle 20 della scuola sbandieratori di Offagna a cui seguirà alle 21,30 la Disfida in Armi con le prime due prove tra i rioni. In Largo Sacramento alle 22 esibizione del Gruppo Armati Signo Gladii mentre in piazza del Balestriere lo spettacolo delle Fate dei Sibillini. Al parco della Rocca le animazioni e i giochi di destrezza di Infusio Vulgaris, Clan Catene Ardenti e Circo Sonambulos. Aperti a prezzi ridotti i tre musei.