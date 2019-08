Travolge motociclista lo lascia ​a terra e scappa: denunciato il pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA - Un romeno 50enne residente ad Offagna alla guida della sua Dacia Duster era rimasto coinvolto in un incidente con un motociclista che era rimasto infortunato e senza fermarsi per prestargli soccorso si era dato alla fuga.I carabinieri del Radiomobile lo hanno identificato e hanno fatto scattare nei suoi confronti una denuncia alla procura per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale. Al 50enne romeno è stata anche ritirata la patente di guida e trasmessa alla Prefettura di Ancona per i provvedimenti di competenza.