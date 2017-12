Ladri in azione, priore senza pace: stavolta blitz in casa della suocera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA - Nuova ondata di furti, proprio nel giorno di Natale, hanno procurato allarme e spavento sotto la Rocca. I ladri hanno colpito ancora alle porte di Offagna, in direzione San Biagio. Questa volta non in via San Bernardino, dove la scorsa settimana era finita nel mirino l’abitazione tra le altre del priore del Santissimo Sacramento Antonio Spadaccini, ma la casa della suocera poco distante, lungo la strada provinciale nota come via Montegallo.I topi di appartamento sono entrati in azione forzando direttamente il portone d’ingresso di due case vicine disposte lungo la strada che collega Offagna a San Biagio. In entrambe le circostanze mentre in casa non c’era nessuno, tra le 17 e le 19 del giorno di Natale. A raccontare l’episodio è stato ancora il priore del Sacramento di Offagna, Spadaccini: «Questa volta hanno colpito nell’abitazione di mia suocera in via Montegallo, si è accorta quando è rientrata dal pranzo di Natale, ha ritrovato il portone spalancato e dentro casa il caos completo, tutto a soqquadro, mobili rotti, cassetti a terra. Tanti danni ma a quanto pare non hanno portato via nulla, d’altronde mia suocera non tiene nulla di particolare valore in casa». Stesso copione in una casa a circa 200 metri di distanza, di proprietà di un parente della donna. Ad Offagna non ci sono telecamere pubbliche di videosorveglianza ma il sindaco Capitani, dopo i tre raid di una decina di giorni fa tra via San Bernardino e via Santo Stefano vicino al bar Bixio, aveva fatto sapere di prendere in considerazione l’ipotesi di installare finalmente alcune spy-cam sotto la Rocca, all’ingresso del paese quantomeno, come ha fatto la vicina amministrazione comunale di Osimo.