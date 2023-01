OFFAGNA - Rubano il Bambinello da un presepe allestito in pieno centro a Offagna, sotto l’arco delle scalette che da via dell’Arengo scendono a via dei Tornei. La notizia rimbalzata sui social proprio la sera dell’Epifania ha suscitato clamore e sollevato un coro di sdegno nel borgo medievale. Già l’anno scorso un residente offagnese ebbe la bella idea arricchire per Natale l’arco che si trova davanti al fruttivendolo. Quest’anno il bis nello stesso angolo, con presepe arricchito da arredi natalizi.

Anna Maria Provinciali ha contribuito ad allestire quel luogo lungo il corso di Offagna, «un presepe formato da pupi –racconta- un po’ più grandi dei nostri di casa che ho trovato l’anno scorso a un mercatino natalizio e che mi sembravano adatti al nostro arco: abbiamo anche tante idee migliorative per il prossimo anno». Ma c’è scappato l’imprevisto proprio sul finire delle festività. «Passeggiando in centro mi sono accorta che non c’era più il Bambinello» denuncia la donna. Alla quale una residente di via dell’Arengo, affacciata alla finestra, ha poi rivelato che la statuetta di Gesù Bambino non c’era più già da diverse ore.

«Al suo posto c’era un sasso. Che senso ha? Se sono stati dei bambini o ragazzi, come mi auguro, avranno giocato o scherzato, ma chiedo loro di rimetterlo al suo posto» si appella la donna segnalando il furto sul gruppo Facebook di Offagna. «È importante avere fiducia degli altri in paese. Se non c’è questa non si potrà fare mai più nulla» conclude. Per il sindaco Ezio Capitani «è sicuramente stata una ragazzata ma di pessimo gusto e da condannare nel modo più deciso. Spero che venga rimesso al suo posto e comunque qualora venisse fuori l’autore o gli autori da prendere provvedimenti».

Capitani ricorda che nella chiesa di Santa Lucia c’è una esposizione di piccoli presepi non esposta agli atti di vandalismo. Intanto oggi torna la Pasquella di Offagna. Per la settima edizione raduno dei cantori in piazza del Comune alle ore 9, poi alle 13 conviviale all’Agorà e alle 16 esibizione di gruppi musical