Sbanda e finisce nel fossato ​per evitare un animale: un uomo all'ospedale

OFFAGNA - Una sagoma scura in mezzo alla carreggiata, quella di un animale, forse un piccolo cinghiale. Se n’è accorto all’ultimo. Ha frenato, ha sterzato verso destra, ma le ruote hanno cominciato a slittare e ha perso il controllo della suo monovolume, piombata nel fossato. Un fuori strada da brividi per un 48enne. Nell’incidente, avvenuto alle prime luci del giorno, ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza, riportando un taglio piuttosto profondo alla fronte. Quando è uscito dal veicolo era una maschera di sangue. E’ stato lui stesso a chiamare aiuto. Medicato sul posto da un equipaggio del 118, è stato trasferito a Torrette. In tarda mattinata è stato dimesso dal pronto soccorso di Torrette perché fortunatamente le sue condizioni non erano gravi.