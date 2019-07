Sassate alle finestre: se nessuno reagisce i ladri entrano nella casa

di Stefano Rispoli

OFFAGNA - Tirano sassi contro le finestre per accertarsi che in casa non ci sia nessuno. Se non risuonano allarmi e non si accendono luci, scatta l’irruzione. È successo giovedì sera durante le Feste Medievali di Offagna: due abitazioni svaligiate più un terzo colpo tentato nell’arco di poche centinaia di metri in zona Montegallo. Lunedì, dopo cena, sono tornati e hanno fatto fuori un altro appartamento mentre i proprietari erano usciti per prendere un gelato.Nei vari blitz hanno rubato di tutto: oro, gioielli, soldi, candelabri d’argento, orologi, macchine fotografiche, perfino un prosciutto. Un bottino da decine di migliaia di euro.Una dietro l’altra, le famiglie beffate hanno sporto denuncia ai carabinieri di Offagna: è caccia ad una Mazda nera vista girare con un lampeggiante e con a bordo 4 ragazzi, fra i 20 e i 30 anni, ben vestiti e a quanto pare di nazionalità romena, che comunicherebbero tra loro tramite walkie-talkie per non essere intercettati.