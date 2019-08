Offagna piange la sua Mimma Oggi l’addio alla maestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA - Il borgo medievale piange Maria Socci, 79 anni, storica maestra della scuola elementare del paese. E’ morta ieri mattina all’ospedale di Torrette dopo mesi di sofferenze per una malattia incurabile. Maria era conosciuta e chiamata ad Offagna come la maestra Mimma, con tutto l’affetto che ancora oggi i suoi ex alunni le riservavano. In tanti ieri anche suoi social l’hanno voluta ricordare e ringraziare per la sua professionalità e sensibilità nel lavoro di insegnante ed educatrice, quando ancora le maestre di scuola elementare si occupavano di tutte le materie della classe. «Era una donna discreta, non amava gli eccessi, a metà – spiega il figlio Gabriele Gardella - tra l’insegnante vecchio stampo da libro cuore e quella moderna pronta alle novità didattiche. Ancora oggi custodiva tutte le letterine scritte dai suoi alunni, come quella che gli mandò un piccolissimo Tamberi quando morì mio padre». La maestra Mimma era nata in Etiopia dove il padre si era trasferito negli anni Trenta per aprire una piccola falegnameria, ma dopo la guerra e la rivoluzione fecero ritorno ad Offagna: «Non ci è più andata ma aveva ancora il mal d’Africa» ha ricordato ieri Gabriele. Oltre a lui Maria lascia il figlio Giorgio, la nuora Silvia, il nipotino Lorenzo e le sorelle. Funerali oggi alle 17 nella chiesa di San Tommaso a Offagna.