Offagna in lacrime per la storica maestra: Anna Maria era un modello per il borgo

OFFAGNA - Offagna perde la sua storica maestra di scuola elementare. Se ne è andata a 97 anni Anna Maria Rossi, la nonnina del borgo medievale che da qualche tempo era ospite della casa di riposo Grimani Buttari a San Sabino. È qui che domenica sera è deceduta al termine di una lunga malattia con delle complicanze che negli ultimi giorni aveva reso la situazione irreparabile.



A ricordarla ieri sui social il sindaco di Offagna Ezio Capitani: «È venuta a mancare Anna Rossi storica maestra delle nostre scuole elementari. Figura carismatica e autorevole che ha rappresentato un riferimento importante per generazioni di offagnesi dentro e fuori le aule scolastiche. Alle figlie ai nipoti ed ai parenti tutti -ha scritto il primo cittadino- porgo le mie più sentite condoglianze a nome di tutta la cittadinanza». La maestra Rossi è stato punto di riferimento per tante generazioni, anche di ex studenti osimani, che ieri sempre tramite i canali social l’hanno voluta ricordare come persona buona di animo, dolce e sensibile, che quando leggeva le storie ai suoi piccoli alunni riusciva nell’impresa di incantarli tutti con il suo modo unico di raccontarle. Nata l’11 maggio del 1923 e residente in via De Gasperi, sotto al bar Bixio, la maestra Rossi è stata memoria storica per tutto il borgo offagnese. La sua professione d’insegnante risale infatti ai primi anni Sessanta, quando la scuola elementare del paese era nei pressi dell’Istituto Santa Zita, proprio ai piedi della Rocca.



Fino all’anno scorso in tanti tra i suoi compaesani hanno avuto il piacere di fermarsi a scambiare due chiacchiere con lei quando, pur 96enne, si recava in centro per fare la spesa. Vedova dell’artigiano Trento Mammoli da tanti anni, Anna Maria lascia le tre figlie Marta, Lucia e Claudia e ben sette nipoti. Funerali come previsto senza cerimonia pubblica per l’emergenza sanitaria in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA