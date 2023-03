OFFAGNA - Offagna in lutto per la morte di Marcello Cappella, punto di riferimento del borgo medievale e titolare dell’azienda di famiglia Ecm produttrice di infissi. Se ne è andato a 63 anni al termine di una malattia contro la quale ha lottato fino all’ultimo con grande forza e dignità, sorretto dall’amore della moglie Rita, dei figli Gianmario e Marco e della mamma Ilva.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Perde il controllo dell'auto all'uscita della galleria Baldì e si schianta contro il guard rail: trentenne ricoverata in ospedale

Residente nella periferia offagnese, in via Pago, aveva avviato con successo la Ecm che ha sede in via dell’Industria a Osimo. Il sindaco Capitani lo ricorda con affetto: «Persona cordiale, disponibile e generosa che tanto ha donato alla nostra comunità. Siamo vicini alla sua famiglia con tanto affetto e nome di tutta la cittadinanza porgo le nostre più sentite condoglianze». Camera ardente nella Casa Funeraria Vigiani a San Biagio. I funerali oggi alle 15 nella chiesa del Ss. Sacramento di Offagna.