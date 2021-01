Cervi attraversano all'improvviso, doppio schianto sulla provinciale: paura per due automobilisti

OFFAGNA - Si sono visti attraversare improvvisamente la strada da un gruppo di cervi e non sono riusciti ad evitare l’impatto con uno di loro. Incidente da brividi ieri mattina alle 9 per due automobilisti. Il doppio schianto è avvenuto lungo la strada del Vallone, prima dell’Aspio. Le due persone alla guida fortunatamente procedevano a velocità ridotta e non sono rimaste ferite. Lo stesso cervo, dopo l’urto, si è rialzato e ha raggiunto gli altri.

