La grandine infierisce anche sul campo da calcio: 20mila euro di danni

OSIMO – Sono ingenti i danni del maltempo di domenica scorsa e non solo a livello di produzione agricola. Ad Offagna ad esempio la società calcistica Giovane Offagna San Biagio Anconitana ha denunciato, tramite il proprio sito ufficiale, la grave situazione nella quale versa il manto in erba sintetica dello stadio Vianello. L’intaso che era stato messo appena la scorsa estate dalla società che gestisce la struttura è stato quasi del tutto rovinato dall’acquazzone e dalla grandine, con alcuni tratti del mando sintetico perfino rialzato. «I danni –spiega il vicepresidente del club Antonio Spadaccini- ammontano a oltre 20mila euro tra intaso da ricomprare e reinserire e la sistemazione del tappeto in erba naturale che si è scollato in alcuni angoli», senza parlare di infissi e tinteggiatura rovinata dall’acqua che ha allagato gli spogliatoi.Il sindaco Ezio Capitani ha così firmato l’altro ieri la richiesta alla Regione Marche di riconoscimento di calamità naturale per cercare i fondi necessari per la manutenzione straordinaria richiesta al Vianello, ma non solo, anche per gli agricoltori offagnesi danneggiati e le strade invase dal fango e rimaste dissestate. Il sindaco nella missiva al presidente Ceriscioli parla di danni agli agricoltori, a commercianti e anche ad abitazioni private.