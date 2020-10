​I proprietari cenano al piano di sotto, i ladri portano via soldi, gioielli e una borsa

OFFAGNA - I ladri tornano in azione ad Offagna all’ora di cena. Senza farsi sentire dai proprietari, mettono a soqquadro il reparto notte al primo piano mentre una coppia di anziani stava mangiando al piano di sotto.

A segnalarlo sui social domenica sera, poco dopo l’accaduto, sono stati i figli delle due vittime del furto, che si è consumato in via Torre, poco fuori il centro storico in direzione Santo Stefano. «Se la sono presa con due anziani, portando via loro anche la borsa con dentro il portafogli e tutti i documenti, speriamo che almeno quelli si ritrovino» hanno scritto i figli sul gruppo Facebook del borgo. Sempre lo stesso il bottino: diverse centinaia di euro di monili d’oro, oltre alla borsa. Un altro tentato furto è stato registrato in via Salvo d’Acquisto, poco più a est di via Torre, non lontano dallo stadio. Anche in questo caso a segnalarlo il titolare della casa con un post sui social pubblicando anche la foto dell’infisso forzato: «Sono stato tutto il giorno a casa e mi sono accorto solo questa mattina alle 8» ha scritto ieri, rivelando che i malviventi erano passati dal giardino sul retro ma senza riuscire ad entrare nell’appartamento.

