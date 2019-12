Raffica di colpi in casa: i ladri rompono il salvadanaio del bimbo e svuotano il barattolo di Nutella

OFFAGNA – Stillicidio di furti in appartamento ieri sera a Offagna. Sarebbero almeno sei le case colpite l’altra sera tra via Moglie sotto allo stadio Vianello e in via Salvo d’Acquisto vicino all’ex campo sportivo Falaschi. Sempre con le stesse modalità, nel tardo pomeriggio e per rubare oro e soldi.

In una abitazione di via Moglie i ladri hanno rubato addirittura le monete conservate da un bambino in un salvadanaio. Un bambino virtuoso e parsimonioso, visto che c’erano dentro oltre 300 euro. Nella stessa casa i ladri si sono anche fermati a mangiare qualcosa in tutta tranquillità: quando il titolare è rientrato ha ritrovato le confezioni vuote di yogurt e Nutella sul tavolo della cucina. In un’altra abitazione di via Moglie, sotto al Vianello la titolare di casa era invece in cucina: non hanno preso nulla. In tutto sono almeno sei i furti e i tentati colpi dell’altra sera.

