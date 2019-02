Lei esce di casa, i ladri le rubano l'orologio i gioielli e il bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA – Ladri scatenati in Valmusone. A Offagna ieri sera verso l’ora di cena i ladri sono entrati al piano terra di una palazzina di quattro appartamenti che si trova in via Roma, la strada che porta al cimitero, dunque con altre case intorno. La padrona di casa, una signora 70enne che vive sola, era uscita nel tardo pomeriggio ed è rientrata per cena, trovando la camera da letto a soqquadro. La refurtiva sarebbe di qualche gioiello, un bracciale, un orologio e un bancomat ma non contanti. I ladri sono stati probabilmente "disturbati" proprio dal rientro in casa della donna.