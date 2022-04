Offagna piange Burrescia, è stato l’anima dell’Avis. Pietro è morto a 78 anni, il cordoglio del sindaco

OFFAGNA - Offagna perde un pezzo della sua storia. Nella notte di Pasqua è improvvisamente mancato Pietro Burrescia, 78 anni, conosciuto da tutti sotto la Rocca come Piero. È stato una colonna storica dell’Avis offagnese fin dalla sua fondazione, con l’incarico di presidente per diversi anni.

Il sindaco del borgo medievale Ezio Capitani lo ricorda come «animatore instancabile, che ha partecipato alla vita sociale di Offagna con grande generosità, famose e partecipatissime le gite ed i viaggi che organizzava periodicamente». A suo tempo dipendente della mitica Maraldi, orgogliosamente metalmeccanico, era impegnato anche sindacalmente. In tanti sui social ieri lo hanno ricordato come persona socievole e sempre disponibile. I funerali stamattina alle 10 nella chiesa di San Tommaso Apostolo di Offagna. La salma sarà poi cremata e le ceneri saranno tumulate presso il cimitero comunale.

