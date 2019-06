Auto danneggiate e gomme squarciate: «Siamo nel mirino»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA - Dispetti, vandalismi o atti intimidatori. È giallo a Offagna su alcuni danneggiamenti ad automobili parcheggiate in strada. A denunciare il fatto sui social è stato lo scorso weekend un commercialista da poco è tornato a vivere ad Offagna: «Sono molto felice di essermi ritrasferito con la mia famiglia ad Offagna. Di certo, però, non avrei mai immaginato che fosse diventata un quartiere di una grande città. Nel giro di pochi mesi –rivela il profesionista - sono state bucate le gomme dell’auto di mio padre per tre volte, di mia moglie e di diversi condomini. Chiedo a chiunque passi in via Martin Luther King notando movimenti sospetti di informare i carabinieri per porre fine a questi spiacevolissimi episodi», ha scritto sul gruppo Facebook del borgo medievale il commercialista. A quanto pare non sarebbe la prima volta che capitano episodi simili, con ruote squarciate e bucate ad automobili lasciate in sosta sul suolo pubblico di notte. La stessa amministratrice della pagina Facebook ha rivelato che già in passato ha segnalato danni simili: «Si sono già verificati nella nostra corte condominale, sempre di via Martin L. King, sono stati conficcati dei ferri aguzzi nel pavimento in modo da bucare le gomme delle auto durante il passaggio».Un’altra internauta commentando la denuncia del commercialista ha rivelato: «Ciò che vi accaduto è successo anche a noi, non capisco questo accanimento, speriamo di scovare con l’aiuto delle autorità questi malfattori quanto prima».