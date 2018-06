L'auto distrutta dai cinghiali La giovane donna finisce al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA - La provinciale che dall’Aspio porta a Polverigi, conosciuta come il Vallone di Offagna, preda di animali selvatici che la rendono sempre più pericolosa. L’ultimo incidente è avvenuto mercoledì sera. Era quasi mezzanotte quando una ragazza anconetana di 33 anni, N.B. le sue iniziali, stava percorrendo il Vallone nel tratto al confine con Ancona, fra il bivio per Montesicuro e la ditta di conglomerati Incobit.Era buio e la ragazza al volante di una utilitaria Suzuki si è vista di fronte all’improvviso un cinghiale di grande stazza. Ha cercato di schivarlo e allo stesso tempo anche di evitare di uscire pericolosamente di strada. L’impatto è stato quasi inevitabile e ha rovinato in maniera pesante la parte anteriore sinistra del veicolo. La ragazza in stato di choc e con alcune contusioni si è poi diretta da sola al pronto soccorso per precauzione. E tornata ieri a recuperare il mezzo ha ritrovato nel campo adiacente la carcassa del cinghiale ormai morto.