E' scomparso Peppe, personaggio storico del borgo medievale: Offagna in lacrime

OFFAGNA - Offagna piange Peppe dell’acqua, come riportava ieri anche il suo manifesto funebre. Se ne è andato lunedì sera a 85 anni Giuseppe Governatori, personaggio storico del borgo medievale, di cui è stato punto di riferimento in qualità di dipendente comunale per decenni. Era malato da tempo ma negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate fino al triste epilogo dell’altra sera, quando è morto attorniato dall’amore del figlio Fabrizio, della nuora Mihaela e della nipote Maria.

Tanti i messaggi di cordoglio espressi ieri, come quello del rione Torrione, uno dei quattro del borgo medievale, del quale è componente di rilievo il figlio Fabrizio. Il Torrione ha ricordato che Giuseppe «per anni ha collaborato per il bene del nostro paese». Anche l’amministrazione comunale ha partecipato al coro di affetto e con un manifesto «si unisce al dolore della famiglia Governatori per la perdita del caro Giuseppe, per tutti Peppe dell’acqua, indimenticato dipendente comunale che per tanti anni con grande abnegazione e senso del dovere ha garantito il servizio idrico del paese».



A ricordare gli aneddoti e l’impegno di Peppe, è stato ieri il sindaco Ezio Capitani: «La sua qualifica era fontaniere del Comune ai tempi in cui non c’erano ancora le aziende municipalizzate intercomunali come adesso. L’acqua veniva pompata dai pozzi in campagna e confluiva sulla torre dell’acquedotto. Quindi serviva un controllo continuo notte e giorno. Bastava che andasse via la luce o che finisse in blocco una pompa e tutti cercavano lui, Peppe dell’acqua». La camera ardente è stata allestita ieri alla Casa funeraria Vigiani di via Romero a San Biagio. Funerali stamattina alle 10 nella chiesa di San Tommaso a Offagna. Dopo il rito religioso si proseguirà verso il cimitero comunale.