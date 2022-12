OFFAGNA - Offagna in lutto per la morte di Padre Innocenzo Cardellini, 79 anni, docente universitario, teologo, scrittore che se ne è andato mercoledì ad Arco di Trento, paese ai piedi delle Dolomiti dove si era ritirato da qualche tempo. Padre Innocenzo era nato ad Offagna nel 1943 e ha sempre mantenuto rapporti intensi con il suo paese d’origine dove ancora oggi vivono alcuni cugini e dove tutti lo conoscono con l’appellativo affettuoso di “Noce”.

Il sindaco Ezio Capitani, appresa la notizia con «dolore e costernazione» ha ricordato proprio che era «sacerdote scalabriniano nato ad Offagna, paese al quale era restato sempre molto affezionato, dove era da tutti conosciuto e benvoluto e dove tornava spesso nei suoi periodi di riposo».



Professore emerito di Esegesi dell’Antico Testamento, ha insegnato in prestigiose università italiane ma anche straniere. Nel corso della sua vita sacerdotale aveva seguito un importante percorso di studi e ricerca che lo aveva portato in Svizzera, in Germania e infine a Roma. «Per noi tutti –ricorda il sindaco- era affettuosamente “Noce”, persona umile, discreta e sempre disponibile ad intrattenersi con i vecchi amici e con chiunque lo avvicinasse. Con lui Offagna perde un altro pezzo della sua storia. Ci mancherà. A nome mio personale e dell’intera cittadinanza porgo le più sentite condoglianze alla famiglia». Tanti offagnesi ieri lo hanno ricordato sui social.