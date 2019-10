Odori nauseanti, controlli in via delle Saline a Falconara

FALCONARA - Nella serata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima in via Saline per un forte odore nauseante. I vigili del fuoco utilizzando il personale specializzato N.B.C.R. (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) hanno prelevato dei campioni del liquido fognario, successivamente i campioni sono stati affidati al personale dell’Arpam per le successive analisi di laboratorio. Sul posto anche i tecnici comunali per le competenze del caso, non si segnalano persone coinvolte.



