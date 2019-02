Ospedale, altre noie Odontostomatologia chiude per un mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Da lunedì e fino al 25 marzo il servizio di Odontostomatologia sarà chiuso per lavori di ristrutturazione straordinaria dei locali. Ad annunciarlo il comitato per la difesa dell’ospedale cittadino che augura agli utenti di non avere mal di denti in questo mese. «Salvo imprevisti dovrebbe essere un mese – spiegano in una nota - ma attendiamo di vedere la conclusione dei lavori sperando che le previsioni siano rispettate».