Ocean Viking, Ancona pronta ad accogliere la prima nave dell'Ong. A bordo circa 40 migranti. SEGUI LA DIRETTA

ANCONA- Un viaggio tra mille difficoltà, compresa una vera e propria tempesta, per arrivare nel porto sicuro di Ancona. I 37 migranti a bordo dell'Ocean Viking, salvati lo scorso 7 gennaio al largo della Libia, arriveranno nel capoluogo marchigiano nel tardo pomeriggio di oggi (10 gennaio) alla banchina 22. La seconda nave dell'Ong, la Geo Barents, è attesa per domani nelle prime ore della mattinata.

Ore 14.35 I 37 migranti dovrebbero rimanere nelle Marche: Dovrebbero rimanere tutti nelle Marche i 37 naufraghi a bordo della Ocean Viking. È quanto si apprende dalla Prefettura. I 25 adulti saranno distribuiti in centri di accoglienza nella regione, in accordo con altre Prefetture. I 12 minori stranieri non accompagnati trascorreranno la notte in un centro di accoglienza straordinario, una struttura ricettiva individuata dalla Prefettura.

Ore 13.38 Attracco previsto tra le 19 e le 20 - Un conto alla rovescia pieno di disagi perchè a bordo della Ocean Viking stanno tutti male a causa del mare mosso con le onde più grandi che raggiungono anche i 4-5 metri. Oltre al ricorso ai farmaci, tanti problemi in una emergenza che non conosce tregua, sovverte anche gli schemi e costringe la macchina dei soccorsi a continui e repentini cambi di programma. L'attracco previsto tra le 19 e le 20.

Ore 13.00 «Per i migranti stiamo cercando strutture adeguate. Attendiamo notizie dal Governo» - «I migranti verranno identificati, visitati e dislocati in altre regioni: non rimarranno tutti da noi» conferma l’assessore Aguzzi. «Attendiamo aggiornamenti dal Ministero degli Interni, noi faremo ricorso a tutte le risorse disponibili nel territorio - assicura il prefetto Pellos -. Per i minori a bordo delle due navi stiamo cercando delle strutture adeguate, certo non li lasceremo soli». «La destinazione di queste persone, nell’ambito del sistema di accoglienza nazionale, spetta al Governo, dal quale attendiamo notizie - spiega il sindaco Valeria Mancinelli -. Le operazioni di prima accoglienza, identificazione e accertamento sanitario si svolgeranno a bordo delle navi e sulla banchina 22. Bisogna essere attenti alle possibili variabili in relazione allo sbarco, ma mi sento di dire che non dovremmo avere particolari criticità».