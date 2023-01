Ocean Viking, Ancona pronta ad accogliere la prima nave dell'Ong. A bordo 37 migranti. SEGUI LA DIRETTA

ANCONA- Un viaggio tra mille difficoltà, compresa una vera e propria tempesta, per arrivare nel porto sicuro di Ancona. I 37 migranti a bordo dell'Ocean Viking, salvati lo scorso 7 gennaio al largo della Libia, arriveranno nel capoluogo marchigiano nel tardo pomeriggio di oggi (10 gennaio) alla banchina 22. La seconda nave dell'Ong, la Geo Barents, è attesa per domani nelle prime ore della mattinata.

LEGGI ANCHE: Migranti in arrivo, la sindaca di Ancona: «Dove andranno? Aspettiamo di saperlo»

SEGUI LA DIRETTA

Ore 16.08 «Tempo gravemente peggiorato» - «Come previsto, il tempo è gravemente peggiorato con venti da 40 nodi e onde fino a 6 metri, aggiungendo dolore ai 37 sopravvissuti sulla Ocean Viking che sono appena scampati alla morte. Il 95% soffre di mal di mare. Queste ulteriori sofferenze avrebbero potuto essere evitate con la designazione di un »place of safety' più vicino in Italia». Così Sos Mediterranee in un tweet.

As expected, weather severly deteriorated with 40knots winds & up to 6meter waves, adding pain to the 37 survivors on #OceanViking who just escaped near-death. 95% are seasick. Such additional suffering could have been avoided with designation of a closer Place of Safety in Italy pic.twitter.com/9JhFtRHejy — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) January 10, 2023

Ore 15.27 «Segno di attenzione nei confronti del Sud» - «Le Marche sono pronte a confermare il proprio profondo senso di accoglienza nei confronti dei migranti che sbarcheranno tra stasera e domani alla banchina 22 del porto di Ancona. Un segno di attenzione nei confronti delle città del Sud della nostra Penisola che da troppi anni si sobbarcano questa emergenza a causa di Governi nazionali passati che si sono dimostrati disattenti e incapaci di far sentire la voce dell'Italia in Europa». Lo affermano il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale Marche, Carlo Ciccioli, e il consigliere regionale di FdI, Marco Ausili, a poche ore dall'approdo ad Ancona, nelle Marche, delle navi Ocean Viking con a bordo 37 migranti e della Geo Barents con 73 migranti.

Ore 15.17 «Sofferenze gratuitamente prolungate dal governo Meloni» : «Siamo sicuri che Ancona e le Marche sapranno tenere fede ai valori della solidarietà che da sempre le contraddistinguono, accogliendo nel migliore dei modi le persone che tra questa sera e mercoledì sbarcheranno ad Ancona dalle navi Ocean Viking e Geo Barents». Lo afferma in una il gruppo regionale del Partito Democratico delle Marche che critica aspramente il governo Meloni. «Vigileremo attentamente che tali procedure siano svolte non solo nel pieno rispetto delle normative vigenti, - sottolineano i dem - ma anche con la necessaria umanità che meritano queste donne e questi uomini, tra cui decine di minori, vittime di indicibili sofferenze perpetrate ai loro danni prima di essere salvati a largo delle coste libiche. Quelle sofferenze - attaccano i dem - sono state gratuitamente prolungate e amplificate dal governo Meloni con la decisione di far percorrere altri migliaia di chilometri alle navi di Sos Méditeranée e Medici Senza Frontiere per raggiungere il porto di Ancona, individuato dal ministro Piantedosi come primo porto sicuro».

Ore 14.35 I 37 migranti dovrebbero rimanere nelle Marche: Dovrebbero rimanere tutti nelle Marche i 37 naufraghi a bordo della Ocean Viking. È quanto si apprende dalla Prefettura. I 25 adulti saranno distribuiti in centri di accoglienza nella regione, in accordo con altre Prefetture. I 12 minori stranieri non accompagnati trascorreranno la notte in un centro di accoglienza straordinario, una struttura ricettiva individuata dalla Prefettura.

Ore 13.38 Attracco previsto tra le 19 e le 20 - Un conto alla rovescia pieno di disagi perchè a bordo della Ocean Viking stanno tutti male a causa del mare mosso con le onde più grandi che raggiungono anche i 4-5 metri. Oltre al ricorso ai farmaci, tanti problemi in una emergenza che non conosce tregua, sovverte anche gli schemi e costringe la macchina dei soccorsi a continui e repentini cambi di programma. L'attracco previsto tra le 19 e le 20.

Ore 13.00 «Per i migranti stiamo cercando strutture adeguate. Attendiamo notizie dal Governo» - «I migranti verranno identificati, visitati e dislocati in altre regioni: non rimarranno tutti da noi» conferma l’assessore Aguzzi. «Attendiamo aggiornamenti dal Ministero degli Interni, noi faremo ricorso a tutte le risorse disponibili nel territorio - assicura il prefetto Pellos -. Per i minori a bordo delle due navi stiamo cercando delle strutture adeguate, certo non li lasceremo soli». «La destinazione di queste persone, nell’ambito del sistema di accoglienza nazionale, spetta al Governo, dal quale attendiamo notizie - spiega il sindaco Valeria Mancinelli -. Le operazioni di prima accoglienza, identificazione e accertamento sanitario si svolgeranno a bordo delle navi e sulla banchina 22. Bisogna essere attenti alle possibili variabili in relazione allo sbarco, ma mi sento di dire che non dovremmo avere particolari criticità».