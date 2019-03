Occhio alla sexy ladra in stazione: un anziano adescato e derubato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Nuova sexy ladra in azione in città dove un altro anziano è stato derubato della catenina dopo un abbraccio. È accaduto sempre nel centro urbano. Non si tratta però della 21enne romena denunciata dalla polizia martedì mattina. L’ultimo episodio infatti è stato denunciato ai carabinieri che, in collaborazione con la polizia, hanno potuto accertare se si trattasse sempre della stessa.