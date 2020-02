Senigallia, vandali spaccano la vetrina di un negozio con un barattolo di Nutella

SENIGALLIA - Danneggiata la porta a vetri del Caffè Art di via Fagnani, il locale di distributori automatici. Nella notte tra sabato e domenica un gruppo di giovani si è fermato sulla strada e uno di loro alle 4,39 ha lanciato qualcosa contro la vetrata. Dal video delle telecamere non si distingue bene cosa sia stato lanciato ma ieri mattina, davanti alla porta rotta, è stato trovato un barattolo di Nutella in frantumi. Non era nemmeno vuoto. La cioccolata era sparsa tra i frammenti di vetro sui sampietrini. «Comunque sono doppiamente stupidi - ha detto il commerciante vittima dei vandali -. Primo per il gesto senza senso che hanno compiuto, poi perché io la Nutella me la sarei mangiata invece di sprecarla così». © RIPRODUZIONE RISERVATA