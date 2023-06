Ancona, lo sportello dell'Agenzia Riscossione apre in via Sandro Totti

ANCONA - Dal prossimo 12 giugno lo sportello di Agenzia Riscossione ad Ancona sarà operativo nella nuova sede di via Sandro Totti 2/A (primo piano). L’attuale ufficio, situato a poca distanza al civico 9/A della stessa via, effettuerà servizio al pubblico fino all’8 giugno mentre sarà chiuso venerdì 9 giugno per consentire il trasferimento.

Giorni e orari

I giorni e gli orari di apertura del nuovo sportello restano gli stessi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 14.15, con accesso solo su appuntamento che può essere prenotato sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza necessità di pin e password, oppure tramite contact center al numero unico 060101.