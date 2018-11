Nuovo megayacht Crn Settanta metri di fluida eleganza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Crn segna un nuovo traguardo e annuncia la vendita di un nuovo yacht in acciaio ed alluminio completamente custom di 70 metri, scafo numero 139 del cantiere.Il nuovo progetto è stato sviluppato dall’ufficio tecnico di CRN in stretta collaborazione con lo studio italiano di design e architettura Vallicelli Designcon gli architetti Andrea Vallicelli e Alessandro Nazareth che ne hanno curato il concept, le linee esterne e la compartimentazione degli interni.Il superyacht coniuga elementi funzionali e di design mirati a raggiungere un raffinato equilibrio di insieme, sviluppando al tempo stesso grandi volumi esterni ed interni pensati per la famiglia armatrice.I tratti stilistici essenziali della sovrastruttura sono enfatizzati da linee morbide che conferiscono al disegno una estetica elegante e originale.CRN ha attualmente in costruzione tre navi da diporto presso il polo di Ancona: M/Y CRN 135 79 metri e M/Y CRN 137 62 metri, che verranno consegnati nel 2019, e M/Y CRN 138 62 metri.