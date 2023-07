Schianto tra camion a Pedaso: tratto chiuso, code e disagi. Poche ore prima auto ribaltata a Loreto: ferita una ragazza. Traffico in tilt sull'A14

LORETO - Ennesimo incidente questa mattina sulla autostrada A14, nel tratto compreso tra Ancona Sud e Loreto. Poco prima delle 9, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata un'auto lungo la carreggiata, in direzione nord. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Una persona (una 21enne di Macerata, uscita da sola dall'abitacolo) è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia autostradale. Si registrano lunghe code. È il quarto incidente in quel tratto nel giro di 6 giorni.

Nuovo schianto in A14 a Pedaso

Il quinto incidente si è verificato all'altezza di Pedaso, poco prima delle 16, sul tratto Grottammare - Pedaso in direzione Ancona, coinvolti due camion.

Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero feriti gravi. Tratto autostradale chiuso. Entrata consigliata verso Ancona: Pedaso. Uscita consigliata provenendo da Pescara: San Benedetto del Tronto. Segnalati almeno 5 Km di coda tra San Benedetto e Grottammare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

+++Notizia in aggiornamento