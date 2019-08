Nuova retata sul lungomare Sanzionati 4 venditori ambulanti abusivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I Carabinieri della Compagnia di Senigallia continuano la morsa nell’attività di controllo e contrasto all’abusivismo commerciale sulla litoranea.Nonostante le avverse condizioni atmosferiche con abbondati rovesci, questa mattina diversi venditori ambulanti erano presenti sull’arenile, principalmente sul Lungomare Da Vinci e Italia. Immediati i controlli dei Carabinieri che prontamente intervenuti hanno eseguito le opportune verifiche delle prescritte autorizzazioni.Quattro i venditori ambulanti, tutti stranieri, sorpresi ad esercitare l’attività di commercio su aree demaniali marittime in forma itinerante senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative e privi del nulla-osta del Comune di Senigallia.Si tratta di 2 cittadini originari del Senegal, 1 del Marocco e 1 del Bangladesh, di età compresa tra i 21 e i 31 anni, residenti a Milano, Porto Recanati ed in provincia di Vicenza, tutti in regola con il permesso di soggiorno.Nel corso del servizio, nei confronti dei predetti venditori abusivi sono state contestate sanzioni amministrative per la violazioni delle norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche per complessivi 20.000,00 euro. Nel corso del servizio inoltre sono stati sottoposti a sequestro amministrativo: 15 vestiti da donna, 5 bandane, 4 cappelli in paglia, 22 collanine, 384 braccialetti, 70 paia occhiali da sole, 21 articoli ferma capelli, 11 accessori per cellulari; n. 73 portachiavi.Tutta la mercanzia, sulla base dei prezzi praticati sulla spiaggia, avrebbe consentito di realizzare un profitto complessivo calcolato intorno ai 1.900 euro. La merce sequestrata è stata consegnata alla depositeria comunale.