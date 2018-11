Yorkshire comprato sul web in realtà è un cucciolo meticcio: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA – Vende su internet un cucciolo di Yorkshire, ma il cagnolino è in verità un meticcio: truffatrice denunciata dai carabinieri.I militari della Stazione di Numana, hanno denunciato in stato di libertà per truffa, una donna 34enne che, dopo aver pattuito attraverso un sito internet la compra-vendita di un cucciolo, dichiarato falsamente di razza “Yorkshire”, con una donna osimana, al prezzo di €. 300,00, le consegnava un cane che, sottoposto a visita veterinaria, risultava essere meticcio.