L'albero del windsurf si spezza in mare aperto: ragazzo salvato a un miglio dal porto

NUMANA - Si spezza l'albero del windsurf: ragazzo soccorso dalla capinaeria di Porto e dalla Croce Rossa di Ancona (che da oggi per tutta la stagione estiva sarà presente al porto con un'ambulanza di soccorso) .

L'intervento è avvenuto a Numana intorno alle ore 14, dopo l'allarme di un windsurfista che aveva visto un suo "collega" in difficioltà a circa un miglio dal porto di Numana in mare aperto: avendo spaccato l'albero non riusciva più a muoversi né a rientrare a riva. L'intervento della Croce rossa e della Capitaneria ha permesso di recuperare sia il ragazzo, che poi ha rifiutaato il ricovero, e l'attrezzatura.