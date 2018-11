Vendono cellulari e auto su internet ma incassano e spariscono: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA – Tre persone denunciate dai carabinieri di Numana perché ritenute autrici di annunci-truffa su internet, con gli anticipi incassati ma la merce mai inviata ai compratoriI militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura per “Truffa” un 42enne da Catanzaro che dopo aver pattuito attraverso un sito internet la compra-vendita di un cellulare, con un giovane residente nella provincia di Torino che si trovava in vacanza in Numana, si faceva accreditare su carta di credito a se’ intestata la somma di €. 100, senza poi spedirgli il bene acquistato. Stesso destino per una donna 34enne ed un giovane 18enne residenti nella provincia di Bergamo, che dopo aver pattuito attraverso un sito internet la compra-vendita di un’autovettura, con un 43enne da Castelfidardo, si facevano accreditare su carta di credito la somma di €. 1.000, senza poi consegnargli in veicolo acquistato.