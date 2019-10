Numana, un nuovo Fiat Doblò per il trasporto dei disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Un nuovo veicolo al servizio dei disabili . È stato presentato, con tanto di cerimonia di inaugurazione, il nuovo veicolo Fiat Doblò che permetterà di proseguire i servizi di accompagnamento a favore delle persone con difficoltà motoria. «Grazie alla solidarietà, e al gran cuore, di tanti imprenditori numanesi e alla Pmg Italia è stato possibile dare continuità ad un servizio, già esistente- ha affermato il sindaco Gianluigi Tombolini durante l’inaugurazione- offerto a tutte quelle persone con difficoltà di movimento in modo da garantire a tutti una partecipazione attiva alla vita sociale».Il veicolo, a cinque posti, è abilitato ad un uso speciale per trasporto disabili, infatti ha un accesso posteriore per sedie a rotelle mediante una pedana. Il mezzo è stato benedetto da Mons. Giuseppe Lazzarotto, vescovo titolare di Numana, accompagnato da don Guerriero, parroco della Parrocchia Cristo Re. A seguire, in sala consigliare, il primo cittadino ha consegnato gli attestati di ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno contribuito a questo preziosissimo progetto.Hanno presenziato alla cerimonia i presidenti delle associazioni di categoria di Numana e per la Pmg Italia Gianluca Palazzetti, referente progetto mobilità garantita, e Marco Burini, che ha contattato gli sponsor.