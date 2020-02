NUMANA - Una vita per la famiglia, gli amici, il lavoro ma soprattutto per il mare. È quella che Oddone Mengarelli ha trascorso partendo da Numana per arrivare ad essere, dopo gli studi all'istituto nautico di Ancona, direttore di macchina nelle navi da crociera Carnival, con cui ha solcato tutti gli oceani. In questo percorso "Odone", come lo chiamavano in paese, 69 anni, non aveva mai perso il piacere di tornare nella sua abitazione, vicino alla Torre, dove viveva con la moglie. Una persona sempre solare, gioviale, che incarnava lamore per il mare, patrimonio di tutti i numanesi. I funerali non sono stati ancora fissati. © RIPRODUZIONE RISERVATA