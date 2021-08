Creano il caos nel bar all’alba: dodici ragazzi sono nei guai. Alcuni sono minorenni

NUMANA - Su di giri, ma apparentemente non tutti ubriachi, una dozzina di ragazzini, alcuni dei quali pure minorenni, hanno creato scompiglio la mattina di Ferragosto nel forno pasticceria Fior di Grano, lungo la litoranea che attraversa Marcelli, proprio di fronte a piazza Miramare. Era da poco passata l’alba e i primi clienti si erano fermati per la colazione o prendere qualcosa da asporto da mangiare per pranzo in spiaggia, quando 12 ragazzi, a quanto pare molti adolescenti e alcuni giunti da Castelfidardo, spavaldi e senza scrupoli, hanno iniziato a creare problemi.



Battute e spintonate a tra loro e a qualche cliente per non rispettare la fila, tanto da costringere i titolari del forno a chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto, i giovanotti erano già usciti dal locale e sono scattate solo le identificazioni, ma non è escluso che qualcuno potrà fare una querela di parte, anche se stando ai carabinieri non ci sarebbero stati danni dentro al forno pasticceria. Danni e vandalismi sono stati invece segnalati da alcuni residenti sempre nella stessa zona di Marcelli e sempre la mattina di Ferragosto.



«Ogni anno –si sfoga una residente su Facebook- è sempre la stessa storia, nonostante il divieto di fare feste in spiaggia per la notte del 14 che il Comune ha emesso, c’è stato il caos, con sporcizia a terra del post festa, degrado e atti vandalici, e zero rispetto delle normative anti Covid, alla faccia di chi non ha potuto assistere ai fuochi d’artificio annullati per evitare assembramenti». Secondo la donna, «è impossibile che il Comune non prenda provvedimenti per Marcelli nonostante le lamentele continue da parte di turisti e residenti, non se ne può più». Anche per questo motivo nel weekend di Ferragosto i carabinieri di Osimo hanno svolto dei servizi straordinari lungo la riviera del Conero assieme ad una Squadra di intervento operativo del decimo Reggimento Campana di Napoli, assegnata in rinforzo all’Arma provinciale sin da inizio agosto. I controlli hanno avuto luogo nei punti nevralgici del territorio, da Marcelli a Sirolo, caratterizzati da significativi movimenti di veicoli e di richiamo per la popolazione residente e per i turisti.

I militari si sono mossi sia a piedi lungo le spiagge e nelle aree urbane pedonali sia con autovetture di servizio. Particolare attenzione è stata rivolta al litorale con lo scopo di prevenire proprio gli atti vandalici nei confronti delle strutture degli stabilimenti balneari e degli esercizi pubblici e vigilare sul rispetto delle norme sancite dalle ordinanze emanate dalle autorità locali, tuttavia solo in una circostanza, da Fior di Grano appunto, è stato necessario un intervento di ripristino della sicurezza da parte dei carabinieri.



I quali nel corso del servizio ferragostano hanno dispiegato 13 pattuglie controllando 119 persone, denunciandone una per il furto di una bicicletta e multandone due per contravvenzioni al Codice della strada. Controlli straordinari in riviera sono stati predisposti lo scorso weekend anche dalla Questura che ha incaricato gli agenti del commissariato di Osimo.

