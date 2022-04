«Nessun accoltellamento, è stato un incidente domestico». La versione dei fidanzati sul compleanno finito male

NUMANA - «Non c’è stato alcun accoltellamento, si è trattato di un incidente domestico successo per un movimento sbagliato». Cercano di sminuire l’accaduto i due fidanzati, lui anconetano e lei di origine ucraina, protagonisti di un post compleanno finito male sabato notte in un appartamento di Numana: il ragazzo medicato per un taglio su un fianco, la compagna arrestata dai carabinieri (e poi liberata) per resistenza a pubblico ufficiale. La prima ricostruzione - quella di una coltellata superficiale sferrata durante una lite - è smentita dai diretti interessati. A sentirle la loro versione, diversa da quella apparsa all’arrivo dei carabinieri, la donna sarebbe scivolata mentre aveva un coltello in mano, provocando al fidanzato un piccolo taglio lungo un centimetro e mezzo.

Ultimo aggiornamento: 22:08

