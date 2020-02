Versa 800 euro ma l'assicurazione auto è carta straccia: preso il truffatore

NUMANA - Ieri mattina i carabinieri della Stazione di Numana, a conclusione di indagini avviate a seguito della querela presentata da una donna 56enne residente a Sirolo, hanno smascherato e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di truffa un pluripregiudicato 38enne residente nella provincia di Napoli.

LEGGI ANCHE:

Arsenale nascosto nel campo: i carabinieri ritrovano dieci fucili rubati

Una donna stroncata da un malore mentre prega, choc alla chiesa dell'Immacolata

La donna, dovendo stipulare una polizza assicurativa RCA, aveva effettuato una ricerca attraverso il web, inserendo i propri dati identificativi in un sito specializzato, ignara che sarebbe finita nella trappola di un truffatore. Infatti successivamente era stata contattata da un individuo, poi identificato dai Carabinieri di Numana nel 38enne del Napoletano, che, qualificandosi agente di una nota compagnia di assicurazione, si era fatto accreditare sulla propria carta Postepay la somma di 800 euro circa in pagamento della polizza da lui proposta, recapitandole un contratto assicurativo risultato falso. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificarlo e denunciarlo per truffa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA