Nuova truffa dell'affitto: versa la caparra ma l'appartamento non c'è

NUMANA - Versa la caparra per una casa vacanze e scopre di essere stata truffata. Brutta sorpresa per una mamma veronese che dal 27 luglio al 10 agosto aveva deciso di trascorrere le ferie con la famiglia a Numana. «Un fantomatico Matteo su Subito.it affittava un appartamento a Marcelli in via Pesaro. Ieri ho ricaricato 200 euro e ha cancellato l’annuncio», si è sfogata la donna sulla pagina Facebook “Sei di Numana se….” dove ha pubblicato anche la foto degli interni al fine di risalire all’eventuale proprietario. Le forze dell’ordine del Comune di residenza, alle quali la mamma si è rivolta per sporgere denuncia, stanno cercando di capire se il nominativo a cui è stato versato il denaro sia già noto ed esistano collegamenti con altre truffe di recente scoperte a Senigallia e prima ancora a Numana.