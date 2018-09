Suv dell'imprenditore tedesco impazzito finisce in mezzo alla vegetazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Chissà se aveva perso il lume della regione e la luce dello sguardo fino a lasciarsi andare a una manovra folle. O se voleva sperimentare e mettere a dura prova le doti del suo 4x4. O magari voleva fare lo spaccone. Comunque è finita abbastanza male per l’imprenditore tedesco, originario di Damasco, che al volante del suo fuori strada ha affrontato lo stradello tra la Perla ed il Taunus ed è fatalmente scivolato con l’auto nel fosso. L’immagine del 4x4 immerso nella vegetazione è la dimostrazione lampante della manovra improvvida dell’imprenditore, che - ammesso che fosse davvero in sé - ha anche dimostrato di non conoscere affatto quel punto della costa del Conero, caratteristico e suggestivo, però magari da affrontare a piedi e non in suv.