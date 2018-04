Rubava le grondaie in rame degli stabilimenti balneari: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA – E’ accusato di aver rubato le grondaie in rame dagli stabilimenti balneari: arrestato dai carabinieri un 35enne.L’uomo un 35enne del posto pluripregiudicato, è accusato di tre distinti furti di grondaie in rame in danno di altrettanti stabilimenti balneari del litorale numanense perpetrati negli scorsi mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018, per il valore complessivo di refurtiva di circa 1.600 euro.