Ruba le offerte in Chiesa: ​preso con gli spiccioli ancora in tasca

NUMANA - Scardina la cassetta delle offerte in chiesa, scappa con 3 euro e 50, viene inseguito da un cittadino e poi bloccato dai carabinieri. È terminato così il colpo messo a segno martedì mattina nella chiesa di San Giovanni Battista di Numana. A finire in arresto è stato un 39enne di origine sarda ma da anni residente nelle Marche. L’uomo, pregiudicato, è stato ammanettato dai militari con l’accusa di furto aggravato. Stando alla ricostruzione della procura, il 39enne ha puntato una delle tante cassette delle offerte della chiesa per depredarla del suo contenuto quando il luogo di culto era vuoto. Non è ancora chiaro come abbia potuto scardinarla, anche se gli investigatori hanno escluso l’utilizzo di arnesi o oggetti atti allo scasso, dato che non sono stati ritrovati addosso al 39enne. Dalla cassetta, l’uomo è riuscito a prelevare solamente 3 euro e 50 centesimi. Un bottino amaro.