Rom fermati prima del furto sorpresi dai carabinieri in possesso di arnesi da scasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - I carabinieri di Numana, mercoledì pomeriggio hanno denunciato tre rom per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e grimaldelli. Si tratta di una coppia residente a San Miniato, lui 33 anni nativo di Roma, lei 32 di Pescia, e un 18enne di Prato ma residente a Foligno, celibe ed incensurato. I carabinieri li hanno fermati nel corso di un posto di blocco in via Musone, vicino alcune abitazioni in zona Marcelli, scoprendo a bordo della loro Alfa Romeo 147 vari arnesi da scasso, come una punta di trapano ed una forbice da elettricista con lame modificate.