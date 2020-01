I proprietari escono, i ladri entrano col piede di porco e razziano soldi e gioielli

NUMANA - Hanno aspettato che i proprietari uscissero per assalire la loro abitazione di Marcelli. Niente buco sugli infissi, stavolta: hanno spaccato la finestra, forzandola con un piede di porco, forse lo stesso che una donna ha ritrovato davanti al suo appartamento, a poche decine di metri di distanza. Forse i ladri sono stati costretti ad una fuga repentina e, dileguandosi nel buio della campagna, hanno pensato di disfarsi dell’arnese da scasso.

LEGGI ANCHE:

In garage ha tre etti marijuana da spacciare nelle scuole: studente 21enne arrestato

Ancona, dimessa dopo i dolori, ma il giorno seguente la figlia nasce morta: aperta un'inchiesta

L’attrezzo è stato sequestrato dai carabinieri di Numana che, guidati dal comandante Alfredo Russo, indagano su questo nuovo attacco dei malviventi: potrebbe trattarsi della stessa banda che nei giorni scorsi ha colpito anche a Camerano, San Biagio e all’Aspio. Il furto a Marcelli è stato perfezionato tra le 16 e le 19 in via Fermo. I proprietari si erano assentati nel pomeriggio e, al rientro hanno trovato una finestra al piano terra, quella che dà sul retro, in frantumi e la camera da letto a soqquadro. Spaventati, hanno lanciato l’allarme al 112. Sul posto una pattuglia dei carabinieri per il sopralluogo: stando a una prima ricognizione, sarebbero spariti dei monili in oro, dal valore affettivo oltre che economico, e circa 300 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA