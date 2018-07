Prende un cordolo e vola dallo scooter Centauro in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Ancora un pauroso incidente sul lungomare di Marcelli. È il terzo in tre giorni. Anche stavolta il protagonista è un centauro, volato dal suo grosso scooter e caduto rovinosamente sull’asfalto. All’ospedale di Torrette è finito un 66enne (A.O. le iniziali). Le sue condizioni non sono gravi, ma lo spavento è stato enorme. Erano passate da poco le 22, sabato sera, quando l’uomo, che viaggiava verso sud, ha perso il controllo della moto all’altezza dello stabilimento Cavalluccio di Mare, lungo l’affollatissima via Litoranea. Impressionante il botto. In tanti sono accorsi, temendo il peggio. Subito sono scattati i soccorsi. Il 118 ha attivato la Croce Bianca di Numana, intervenuta con un’ambulanza. Fortunatamente il 66enne non versava in condizioni critiche. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per rilevare l’incidente e sottoporre il ferito ad alcoltest, come da prassi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe centrato lo spartitraffico al centro della carreggiata e il cordolo l’avrebbe fatto planare. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. È’ il terzo incidente grave in tre giorni a Marcelli, dopo il 17enne caduto in scooter giovedì sera in via Loreto e la 30enne scivolata con la moto 24 ore dopo sul lungomare, entrambi portati a Torrette dall’elicottero del 118.