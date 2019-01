Party choc in discoteca per i 18 anni La festeggiata va in bagno e si ferisce

di Stefano Rispoli

NUMANA - Sognava una festa indimenticabile per i suoi 18 anni, ma non così. Non con una corsa all’ospedale e una gamba squarciata. Non con le lacrime di dolore per un water che le si è disintegrato sotto gli occhi e l’ha costretta a chiudere in anticipo - e nel peggiore dei modi - il party con gli amici organizzato in discoteca. Che poi, a dirla tutta, poteva andarle peggio.I punti di suturaPer fortuna i pezzi taglienti di ceramica non sono andati troppo in profondità, ma c’è voluta una quindicina di punti di sutura (per 21 giorni di prognosi) per ricucire la ferita causata da un incidente incredibile: un sanitario che si è spaccato all’improvviso. Cosa sia successo nella toilette del Sottovento, locale balneare di Numana, lo stabiliranno i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. Ma intanto spera che il dolore e questa terribile esperienza passino in fretta, la sfortunata ragazza di Sirolo trasportata d’urgenza a Torrette, nella notte fra sabato e domenica.