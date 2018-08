Numana, oggi il brindisi a Marcelli. Domani messa e processione in mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Sono in programma domani, giovedì 16 agosto, i tradizionali appuntamenti che Numana dedica alla festa dell'Assunta, rinviati ieri a causa delle condizioni meteo. Si tratta della messa celebrata dal vescovo Angelo Spina con processione in mare (in programma al porto alle 21:15) e al successivo spettacolo di fuochi d'artificio visibili lungo tutto il litorale. Numana, intanto, è presa d'assalto dai turisti che non si sono fatti intimorire dalle previsioni meteo e che, soprattutto nel pomeriggio di ieri, hanno riempito il centro storico e Marcelli. Qui, invece, la tradizione è stata rispettata: la boutique Top Moda, infatti, ha organizzato il brindisi con clienti e turisti, con un cocktail davanti alle vetrine del rinnovato negozio sul lungomare di Marcelli in cui facevano bella mostra bikini, poncho e pantaloni, tutti di cachemire.