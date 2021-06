Numana, sangue sulla Lauretana. Scontro frontale tra due auto, una donna è in gravi condizioni a Torrette

NUMANA - Schianto da paura questa mattina a Numana in via Lauretana. Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale, si sono scontrate frontalmente una Mercedes Glk e una Fiat Panda. L’impatto è stato violentissimo. La 37enne alla guida della Panda è stata portata in gravi condizioni a Torrette in eliambulanza.

Ferita lievemente, invece, la donna al volante della Mercedes che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti il 118 con Icaro 01, l’automedica di Osimo e la Croce Bianca di Numana, i vigili del fuoco e la polizia locale di Numana.

