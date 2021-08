Choc anafilattico in casa, paura in riviera: quarantenne portata in volo all'ospedale in codice rosso

NUMANA - Si è sentita male all’improvviso e si è accasciata. Il viso sempre più gonfio, il respiro affannoso. Classici sintomi di uno choc anafilattico. Il provvidenziale intervento del 118 le ha salvato la vita. Un soccorso da brividi, con il medico rianimatore che si è dovuto calare con il verricello dall’eliambulanza, poi atterrata al campo sportivo di Numana.

Per fortuna, le cure somministrate alla paziente hanno dato esito positivo e ora la donna è fuori pericolo. Ma certo si sono vissuti momenti di paura ieri a Marcelli, in via Mare Verde, dove una 40enne, attorno alle 18, si è sentita male nella sua abitazione. Subito è stato allertato il Nue 112, che ha attivato la centrale del 118. Vista l’emergenza, si è alzata in volo l’eliambulanza che nel frattempo di trovava ad Osimo per un altro incidente, risultato meno grave del previsto, e in pochi minuti ha raggiunto la riviera. La donna è stata portata all’ospedale di Torrette in codice rosso, ma non è in pericolo. Non sono chiare le cause dello choc anafilattico: da escludere la puntura di un insetto, come sembrava inizialmente. Potrebbe essersi trattato di una violenta reazione allergica a un farmaco o a un alimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA